Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС и призывает МАГАТЭ и членов международного сообщества сделать все для предотвращения ядерного инцидента. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

"Если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба", – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что Россия продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций и принимать меры по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС.

Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС и подчеркнул, что это является не политическим вопросом, а вопросом ядерной безопасности.

Постпред РФ также отметил, что надеется на "инстинкт самосохранения европейских соседей", которые не дадут принести свою безопасность в жертву задумкам режима украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС не привел к серьезным повреждениям, однако создал опасный прецедент. По его словам, удар мог привести к повреждению защитной оболочки реактора.