Карчаа: атаки Киева на ЗАЭС являются государственным терроризмом

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Последние атаки киевского режима на Запорожскую АЭС являются государственным терроризмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа.

По его словам, обстрелы российской территории и атаки беспилотников на Энергодар и ЗАЭС стали звеньями одной цепи. Как отметил Карчаа, организаторы терактов пытаются запугать россиян, посеять панику и расшатать обстановку внутри страны.

"И в этом смысле бесчеловечное злодеяние в концертном зале "Крокус Сити Холл", варварские артиллерийские обстрелы и вылазки ДРГ в Белгородской и Курской областях, атаки с применением дронов Энергодара и Запорожской АЭС – это звенья одной преступной цепи", – добавил он.

7 апреля украинские БПЛА атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, никто не пострадал, угроз нарушения пределов безопасности не было.

Принадлежащий ВСУ дрон-камикадзе был сбит над станцией. Однако его вовремя обезвредили.

13 апреля специалисты завершили перевод четвертого энергоблока Запорожской АЭС в режим "холодный останов". Работы провели в штатном режиме и в соответствии с нормативными документами. Пределы и условия безопасной эксплуатации не были нарушены. Кроме того, радиационный фон не изменился.

