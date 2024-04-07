Украинские дроны атаковали купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы ЗАЭС.

"Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано", – уточнили там.

При этом радиационный фон на самой станции и на территории вокруг находится на нормальном уровне и не превышает естественных фоновых значений.

До этого украинские БПЛА уже атаковали район столовой, расположенной на территории атомной станции. Второй удар ВСУ нанесли в районе грузового порта, добавляли в пресс-службе.

Примерно за 20 минут до этого по территории проходил обход экспертов МАГАТЭ. В результате атаки специалисты организации и сотрудники ЗАЭС не получили ранений.