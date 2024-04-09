Посол Антонов заявил, что атаки ВСУ на ЗАЭС угрожают радиационной катастрофой

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Безответственные вылазки ВСУ и атаки Запорожской АЭС подрывают глобальную безопасность и угрожают радиационной катастрофой. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отдельно прокомментировал реакцию администрации США на атаку ВСУ по ЗАЭС, заявив, что в Вашингтоне даже ядерный терроризм воспринимается как благо, если он направлен против России.

"Неужели администрация готова платить Киеву за столь безрассудные действия оружием и снаряжением? Неужели здешние политики не понимают, во вред чему в действительности будут использованы их финансовые ресурсы?" – задается вопросом Антонов.

Российский посол отметил, что крайне важно не допустить, чтобы украинский президент Владимир Зеленский позволил возникнуть радиационной катастрофе.

Украинские беспилотники атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в воскресенье, 7 апреля. Пресс-служба станции заявила, что критических повреждений и угроз нарушения пределов безопасности зафиксировано не было.

В результате атаки травмы получили три сотрудника атомной станции. В "Росатоме" призвали МАГАТЭ и представителей Евросоюза отреагировать на произошедшее.

Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что Запорожская АЭС была близка к ядерной аварии из-за атаки украинского дрона. Он уточнил, что поднимет вопрос случившегося в Совбезе ООН, и добавил, что уже обсуждал с Владимиром Путиным "среднесрочный план, а также будущее и то, что может произойти" на ЗАЭС.