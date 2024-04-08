Глава МАГАТЭ Гросси признал, что ЗАЭС была близка к ядерной аварии

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Запорожская АЭС была близка к ядерной аварии из-за атаки украинского дрона 7 апреля. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова передает Bloomberg.

Он подчеркнул, что находится на территории ЗАЭС, чтобы избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда случаются подобные ситуации, вероятность аварии увеличивается, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий, отметил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что поднимет вопрос случившегося в Совбезе ООН, и добавил, что уже обсуждал с Владимиром Путиным "среднесрочный план, а также будущее и то, что может произойти" на ЗАЭС.

Украинские беспилотники атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в воскресенье, 7 апреля. Пресс-служба станции заявила, что критических повреждений и угроз нарушения пределов безопасности зафиксировано не было.

В результате атаки травмы получили три сотрудника атомной станции. В "Росатоме" призвали МАГАТЭ и представителей Евросоюза отреагировать на произошедшее.

Кроме того, 8 апреля дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над ЗАЭС. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Пресс-служба станции добавила, что обстрел объекта и его инфраструктуры продолжается, несмотря на призывы к украинской армии прекратить их, поскольку это может повлиять на эксплуатацию АЭС.