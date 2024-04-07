"Росатом" заявил о трех пострадавших после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Фото: Министерство обороны РФ

Три сотрудника Запорожской АЭС пострадали после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на атомную станцию. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".

"ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", – цитирует "Интерфакс".

Поэтому в "Росатоме" призвали МАГАТЭ и представителей Евросоюза незамедлительно отреагировать на попытку эскалации вокруг крупнейшей АЭС в Европе.

Как подчеркнул в своем телеграм-канале постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, атака на ЗАЭС является нарушением 5 принципов по защите станции, которые были озвучены на Совбезе ООН в прошлом году.

До этого стало известно, что украинские дроны атаковали купол 6-го энергоблока атомной станции. Однако в пресс-службе станции подчеркивали, что серьезных повреждений и пострадавших не было.