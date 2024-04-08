Дрон-камикадзе ВСУ сбили над Запорожской АЭС

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ) дрон-камикадзе сбит над Запорожской АЭС. Он упал на кровлю шестого энергоблока, сообщает пресс-служба станции в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Несмотря на все призывы к ВСУ прекратить террористические акты, обстрел станции и объектов ее инфраструктуры продолжается, что способно повлиять на эксплуатацию объекта, добавила пресс-служба.

Как рассказал РИА Новости директор станции Юрий Черничук, после атаки ВСУ 7 апреля критических повреждений инфраструктуры ЗАЭС не выявлено.

В воскресенье, 7 апреля, украинские БПЛА атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, никто не пострадал, угроз нарушения пределов безопасности не было.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атаки украинской армии по ЗАЭС являются опасной провокацией и могут породить в дальнейшем негативные последствия. Инспекторы МАГАТЭ, продолжил он, которые присутствуют на территории объекта, зафиксировали все атаки ВСУ.