Глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне отключения резервной линии электроснабжения на Запорожской атомной электростанции заявил о реальной угрозе для станции. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что за последние два года станция неоднократно отключалась от резервной линии, что говорит об "очень реальных угрозах".

По его словам, причины отключения резервной линии электроснабжения пока неизвестны: оно произошло на фоне сообщений о военной активности в регионе.

"Причина последнего сбоя не была установлена сразу, он последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами. О ней также заявили эксперты МАГАТЭ на месте, которые слышали многочисленные выстрелы из артиллерийского орудия сегодня утром, а в среду (3 апреля. – Прим. ред.) они слышали звуки ракетных обстрелов", – сказал Гросси.

Днем 4 апреля сообщалось, что на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная резервная линия энергоснабжения 330 киловатт. Представители станции заявили, что все шесть блоков станции в связи с этим были остановлены, а оборудование на данный момент обслуживается по требованиям радиационной безопасности.

До этого высоковольтную линию энергоснабжения 330 киловольт "Феросплавная-1" на Запорожской АЭС отключали 21 февраля. Специалисты утверждали, что изменения в радиационном фоне отсутствуют.

14 марта ее ввели в работу. Энергоснабжение обеспечивалось за счет линии 750 киловольт "Днепровская".

