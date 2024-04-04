Резервная линия энергоснабжения "Феросплавная-1" вышла из строя на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась высоковольтная резервная линия энергоснабжения 330 киловатт. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС.

При этом в пресс-службе не уточнили причины отключения линии "Феросплавная-1". Представители ЗАЭС заявили, что все шесть блоков станции в связи с этим были остановлены, а оборудование на данный момент обслуживается по требованиям радиационной безопасности.

"Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один – в состоянии "горячий останов", – сказано в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей к станции территории находится в пределах нормы.

Ранее высоковольтную линию энергоснабжения 330 киловольт "Феросплавная-1" на Запорожской АЭС отключали 21 февраля. Специалисты утверждали, что изменения в радиационном фоне отсутствуют.

14 марта ее ввели в работу. Энергоснабжение обеспечивалось за счет линии 750 киловольт "Днепровская".

