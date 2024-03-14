Резервную ЛЭП ЗАЭС запустили после ремонта украинской стороной

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Высоковольтную линию энергоснабжения 330 киловольт "Феросплавная-1" на Запорожской АЭС ввели в работу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

По ее словам, это произошло 14 марта в 18:15. В телеграм-канале станции уточнили, что энергоснабжение также обеспечивается за счет линии 750 киловольт "Днепровская".

Отключение данной линии на ЗАЭС подтвердили 21 февраля. Специалисты утверждали, что изменения в радиационном фоне отсутствуют.

До этого директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что ЗАЭС отключили от последней резервной внешней линии. Он уточнил, что электроснабжение осуществляется через линию напряжением 750 киловольт.

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