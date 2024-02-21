Запорожскую АЭС отключили от последней резервной внешней линии

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Атомную электростанцию в Запорожской области отключили от последней резервной внешней линии электропередачи, рассказал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его заявление было опубликовано на странице агентства в соцсети X.

"Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 киловольт, что вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность", – говорится в публикации.

Осенью прошлого года постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что МАГАТЭ начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

В конце января этого года Гросси предупредил о существовании реальной угрозы ядерной аварии на Запорожской АЭС. По его словам, проверка соблюдения гарантий безопасности будет реализовываться и дальше.



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