В МАГАТЭ заявили о реальной угрозе ядерной аварии на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

В настоящее время существует реальная угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Его комментарий появился на официальном сайте организации.

"Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна", – подчеркивается в заявлении.

При этом, по его словам, эксперты МАГАТЭ не увидели на Украине признаков использования ядерных материалов в военных целях. Гросси пообещал, что проверка соблюдения гарантий безопасности будет продолжена.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Он отметил, что в информационных сводках и докладах МАГАТЭ появляется более справедливая информация о той масштабной работе, которая ведется в интересах обеспечения на ЗАЭС надлежащего уровня безопасности.

26 января стало известно, что Гросси намерен в ближайшие 10 дней посетить Запорожье, Киев и Россию. Такое решение он принял по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совбеза ООН.



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