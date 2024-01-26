Глава МАГАТЭ посетит Россию и Украину в ближайшие 10 дней

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время посетить Запорожье, Киев и Россию. Об этом сообщает ТАСС.

"Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России", – заявил он.

Такое решение Гросси принял по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совбеза ООН.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Он отметил, что в информационных сводках и докладах МАГАТЭ появляется более справедливая информация о той масштабной работе, которая ведется в интересах обеспечения на ЗАЭС надлежащего уровня безопасности.

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