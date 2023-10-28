МАГАТЭ начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности ЗАЭС – Ульянов

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, в информационных сводках и докладах МАГАТЭ появляется более справедливая информация о той масштабной работе, которая ведется в интересах обеспечения на ЗАЭС надлежащего уровня безопасности.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в районе Хмельницкой АЭС (ХАЭС) произошли мощные взрывы. Они не повлияли на работу объекта.

По его словам, взрывы выбили множество стекол на объекте. Также из-за этого было временно отключено питание некоторых станций радиационного контроля. Гросси подчеркнул, что подобное еще раз подчеркивает угрозу ядерной безопасности в ходе продолжающегося военного конфликта.

В июле организация не увидела угроз ядерной безопасности на Хмельницкой, Ровенской, Чернобыльской и Южно-Украинской АЭС.

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