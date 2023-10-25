МАГАТЭ заявило о взрывах в районе Хмельницкой АЭС

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В районе Хмельницкой АЭС (ХАЭС) ночью произошли мощные взрывы. Они не повлияли на работу объекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

По его словам, взрывы выбили множество стекол на объекте. Также из-за этого было временно отключено питание некоторых станций радиационного контроля. Гросси подчеркнул, что подобное еще раз подчеркивает угрозу ядерной безопасности в ходе продолжающегося военного конфликта.

В июле организация не увидела угроз ядерной безопасности на Хмельницкой, Ровенской, Чернобыльской и Южно-Украинской АЭС.

Между тем начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признался в попытках Киева атаковать и захватить Запорожскую АЭС.

По его словам, спецназовцы ГУР трижды пытались пересечь Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках. В последней из этих операций участвовали несколько сотен человек, в том числе иностранцы, уточнил он. Во всех случаях украинский спецназ был вынужден отступить под огнем российских бойцов.

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