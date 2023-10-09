Глава ГУР Буданов признал три попытки ВСУ атаковать ЗАЭС

В Киеве признались в попытках атаковать и захватить Запорожскую АЭС. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов.

По словам Буданова, спецназовцы ГУР трижды пытались пересечь Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках. В последней из этих операций участвовали несколько сотен человек, в том числе иностранцы. Но во всех случаях украинский спецназ был вынужден отступить под огнем российских бойцов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.