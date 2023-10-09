ВС РФ отбили атаки штурмовиков ВСУ на донецком направлении

На краснолиманском направлении российские войска сорвали и отразили пять атак ВСУ, в результате украинская армия потеряла до 50 человек. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

У поселков Андреевка и Невельское на донецком направлении российские подразделения отбили атаки штурмовиков механизированной и мотопехотной бригад ВСУ. Ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы украинской армии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.