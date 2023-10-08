В Белом доме заявили, что у США нет данных о причастности Ирана к атакам на Израиль

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В Белом доме заявили, что считают преждевременным утверждать о возможной причастности Ирана к атакам палестинцев на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока еще слишком, слишком рано утверждать, было ли правительство Ирана напрямую вовлечено или поддерживало планирование (этих атак). Мы не станем забегать вперед, однако изучим этот вопрос очень внимательно", – заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Он также сообщил, что США намерены оказать поддержку Израилю в свете обострения конфликта с Палестиной, в том числе, посредством передачи актуальных разведданных. Представитель Белого дома заявил, что должностные лица США обсуждают с властями Израиля потребности страны в дополнительной военной помощи, однако пока что не готовы объявить о ее выделении.

Кроме того, чиновник заявил, что после ударов по Израилю, США расценивают ХАМАС как террористическую организацию и будут "относиться к ней соответствующе". Он также отметил, что Вашингтон не получал заранее предупреждений от третьих стран об атаках против Израиля.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир сообщил, что чрезвычайное положение вводится на всей территории страны.



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