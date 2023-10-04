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04 октября, 07:39

Политика

ВКС РФ пресекли попытку проникновения десантной группы ВСУ в Крым

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пресекли попытку проникновения десантной группы украинской стороны на территорию Крыма. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ", – говорится в сообщении.

Десантную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось выявить благодаря работе авиации ВКС РФ в северо-западной части Черного моря. Группа украинских десантников следовала в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

До этого в Луганской Народной Республике (ЛНР) местного жителя задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Мужчина собирал и передавал информацию о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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