Жителя Камчатки лишили гражданства за призывы к экстремизму в отношении россиян

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Житель Камчатки, бывший гражданин Украины, был лишен российского гражданства за экстремистские высказывания. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает РИА Новости.

"С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчина получил гражданство РФ в 2014 году, отказавшись от украинского паспорта. Данное решение УФМС в настоящее время было отменено.

Сейчас мужчина отбывает наказание в четыре года лишения свободы в колонии общего режима за оправдание и пропаганду терроризма.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Керчи, который связался с разведкой Украины и снимал по ее заданию передвижения российской армии в направлении зоны спецоперации. Было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Мужчину арестовали.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ