ФСБ задержала в ЛНР местного жителя за шпионаж в пользу Украины

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ФСБ задержала в ЛНР местного жителя, передававшего украинской разведке информацию о местонахождении российских сил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство по республике.

По данным силовиков, уроженец города Рубежное для оказания помощи Вооруженным силам Украины собирал и передавал информацию о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ.

ФСБ возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье "Шпионаж". Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Керчи, который связался с разведкой Украины и снимал по ее заданию передвижения российской армии в направлении зоны спецоперации. Было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Мужчину арестовали.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ