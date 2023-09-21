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21 сентября, 22:15

Политика

Эксперты рассказали, как в дальнейшем будут развиваться отношения Украины и ее союзников

Эксперты рассказали, как в дальнейшем будут развиваться отношения Украины и ее союзников

Миротворцы РФ эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек

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Некоторые союзники Киева начали отказывать ему в дальнейшей поддержке. Польша заявила, что больше не будет поставлять на Украину оружие.

Тем временем конгресс США требует от президента Украины Владимира Зеленского отчета, на что потрачены ранее выделенные средства. По данным российских военных, большая часть военной техники ВСУ оттянута от передовых позиций. В бой чаще вступает пехота, что резко повышает потери украинцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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