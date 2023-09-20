Российские миротворцы погибли в Карабахе при обстреле – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Группа российских миротворцев погибла в Нагорном Карабахе в результате обстрела их автомобиля из стрелкового оружия. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Обстрел произошел 20 сентября, когда военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", – отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что для уточнения всех обстоятельств на месте работают представители следственных органов России и Азербайджана.

Сутками ранее Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Свои действия Баку объяснил необходимостью восстановления конституционного строя в регионе.



Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в азербайджанском военном ведомстве обещали, что мирные граждане и инфраструктура региона не пострадают от операции.

По последним данным, после начала боевых действий погибли не менее 32 человек, в том числе дети. Еще больше 200 человек получили травмы.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Вопросы, поставленные Азербайджану о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут подняты на встрече между представителями местного армянского населения и представителями Баку. Встреча пройдет в городе Евлах 21 сентября.

РФ рассчитывает, что Азербайджан будет соблюдать обещание не бить по гражданским целям