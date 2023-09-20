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Власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь, сообщает портал 24News со ссылкой на инфоштаб НКР.

По его данным, при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.



Власти решили вывести оставшиеся подразделения и военнослужащих Вооруженных сил Армении из зоны развертывания РМК и полностью разоружить вооруженные формирования "aрмии обороны Нагорного Карабаха", а также вывезти тяжелую технику и вооружения с территории республики с целью их скорейшей утилизации.

Вопросы, поставленные Баку о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями властей Азербайджана. Встреча состоится в городе Евлах 21 сентября.

Соответствующую информацию подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 32 человека, включая детей. Более 200 человек пострадали, среди них – мирные жители. Он также сообщил, что из-за нехватки топлива и отсутствия связи возникли сложности с транспортировкой раненых и пострадавших.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовал от властей Азербайджана прекратить боевые действия и заявил, что готов сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что безопасность российских миротворцев в Нагорном Карабахе является приоритетом для Москвы. Он подчеркнул, что сейчас они работают в тесном контакте с Баку и Ереваном.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.



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