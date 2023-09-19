В Ереване начались протесты из-за ситуации в Нагорном Карабахе

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Граждане, протестующие из-за ситуации в Нагорном Карабахе, перекрыли в Ереване проспект у здания правительства Армении и несколько главных улиц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на армянские порталы.

"Народ, собирайтесь у здания, там убивают наших братьев и сестер, а правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна ничего не делает", – говорят протестующие.

Позже жители Армении начали собираться у здания правительства с требованием предпринять конкретные шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Они также выступали с критикой действий Пашиняна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

"В эти минуты у здания правительства Армении собираются обеспокоенные ситуацией в Нагорном Карабахе люди. Они требуют конкретных шагов от кабмина", – отмечает издание.

Оно также опубликовало видеоролик, на котором можно увидеть собравшихся у здания армянского правительства людей, скандирующих "Никол – предатель".

Немногим позже протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца и улицу Абовяна в Ереване, также они пытаются перекрыть все дороги, ведущие к центру города.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррорпистических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона выступила с требованием полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявлял, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Кроме того, появились сообщения о раненых мирных жителях, включая детей.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

В декабре прошлого года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.



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