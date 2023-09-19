Медведев на фоне обострения в Карабахе припомнил "коллеге" заигрывания с НАТО

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе припомнил премьер-министру Армении Николу Пашиняну заигрывания с НАТО. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: "Ну я же для вас чужой, вы меня не примете". Я ответил то, что должен: "Судить будем не по биографии, а по поступкам", – вспомнил политик.

По его словам, потом этот человек проиграл войну, но удержался на месте, а ответственность за свое поражение решил возложить на Россию.

"Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет…" – заключил политик.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. По информации оборонного ведомства, такая мера необходима для восстановления конституционного строя в регионе. Азербайджан потребовал полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Кроме того, появились сообщения о раненых мирных жителях, включая детей.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались еще 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

СМИ Азербайджана сообщили о закрытии воздушного пространства страны