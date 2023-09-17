Пашинян назвал возможным подписание мирного соглашения с Баку до конца года

Фото: kremlin.ru

Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном возможно до конца года, Ереван сделает все необходимое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Очевидно, что тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс. Мы тратим много времени на закрытие Лачинского коридора и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Эту энергию и время следовало направить на работу над мирным договором", – отметил он.

По словам премьер-министра, в октябре на встрече в Гранаде подписание документа не планируется. Пашинян также отметил, что в письме к Владимиру Путину он изложил позицию Армении по поводу всей ситуации.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Новости часа: РФ считает нужным приступить к подготовке мирного договора Баку с Ереваном