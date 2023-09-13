Пашинян больше не считает Россию гарантом безопасности Армении

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В связи с ситуацией на Украине Армения, интересы которой защитила Россия в ходе конфликта в Карабахе, больше не может рассчитывать на Москву как гаранта безопасности. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью изданию Politico.

По его словам, на Россию нельзя рассчитывать как на гаранта безопасности, даже несмотря на рост опасений из-за открытого конфликта с Азербайджаном. Он также отметил, что во время развития ситуации на Украине Россия старалась уйти от разрыва связей с Азербайджаном и Турцией.

"Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других. Но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом", – заявил армянский премьер.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что власти Армении ратифицируют Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме. По его словам, это не связано и не направлено против России.

До этого Пашинян в интервью изданию La Repubblica заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. В связи с этим, добавил он, российская сторона постепенно отдаляется от Южного Кавказа.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не согласна с его высказываниями. Он также напомнил, что в России проживают больше армян, чем в Армении.

Также Захарова заявила, что Москва считает недопустимым попытки разжечь вражду между Россией и Арменией за счет обвинения РФ во всех бедах армянского народа.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа