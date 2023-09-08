Захарова считает недопустимым попытки разжечь вражду между РФ и Арменией

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Москва считает недопустимым попытки разжечь вражду между Россией и Арменией за счет обвинения РФ во всех бедах армянского народа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване.

По ее словам, информационное пространство Армении в последнее время отличается отчетливой тенденцией на распространение однобоких и негативных сообщений о России, а также информации об отношении двух стран, не соответствующей действительности.

Дипломат подчеркнула, что это не может удовлетворить ни одну из сторон. Кроме того, это противоречит традиционно дружественному характеру общения между двумя народами.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Ереване следит за ситуацией, связанной с задержанием в Армении блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.

Следственный комитет Армении сообщил о задержании Бадаляна и Геворкяна в городе Горис на юге Армении. Мужчины проходят по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявлял о пропаже Бадаляна в Горисе. Позже он добавил, что блогера уже арестовывали в Армении, а обвинения, выдвинутые против него, трактовались как политические.

Агентство Sputnik, в свою очередь, отмечало, что Геворкян направился в город Сюник для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта.



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