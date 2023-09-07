Посольство РФ заявило, что следит за задержанием блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

Фото: телеграм-канал Mika Badalyan

Посольство РФ в Ереване следит за ситуацией, связанной с задержанием в Армении блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале дипмиссии.

"Находимся в контакте с редакцией данного информагентства (Sputnik. – Прим. ред.). Внимательно следим за развитием ситуации", – указано в сообщении.

Сотрудники посольства также выразили обеспокоенность судьбой блогера и журналиста, добавив, что постараются выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о задержании Бадаляна и Геворкяна в городе Горис на юге Армении. Мужчины проходят по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявлял о пропаже Бадаляна в Горисе. Позже он добавил, что блогера уже арестовывали в Армении, а обвинения, выдвинутые против него, трактовались как политические.

Агентство Sputnik, в свою очередь, отмечало, что Геворкян направился в город Сюник для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта.



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