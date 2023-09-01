Администратора телеграм-канала Moscow Calling отправили под домашний арест

Фото: телеграм-канал Baza

Столичный Черемушкинский суд отправил под домашний арест администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, который проходит по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом пишет ТАСС.

Информация о том, что администратора телеграм-канала Moscow Calling задержали, поступила 31 августа. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России". По ней 35-летнему Куршину может грозить до 10 лет лишения свободы.

На телеграм-канал Moscow Calling подписано свыше 87 тысяч человек. Ресурс освещает новостную повестку, в том числе ход спецоперации.

Следственный комитет РФ потребовал арестовать Куршина, однако сегодня его ходатайство было отклонено судом.