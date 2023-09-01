Администратор телеграм-канала Moscow Calling признал вину по делу о фейках о ВС РФ

Фото: телеграм-канал SHOT

Администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Андрей Куршин признал вину, в настоящее время он сотрудничает со следствием", – говорится в сообщении.

О задержании Куршина стало известно накануне. В отношении администратора публичного сообщества в Сети возбудили уголовное дело по статье 207.3. В зависимости от решения суда по ней Куршину может грозить до 10 лет лишения свободы.

Телеграм-канал Moscow Calling насчитывает более 87 тысяч подписчиков. Он освещает новостную повестку, в том числе ход спецоперации и ситуации с атаками БПЛА по объектам в российских городах.



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