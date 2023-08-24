Суд оштрафовал Twitch на 3 млн за неудаление фейков о подрыве Каховской ГЭС

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Мировой суд участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал сервис видеостриминга Twitch за неудаление подлежащей ограничению информации. Об этом сообщает ТАСС.

"Признать компанию Twitch виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 3 миллиона рублей", – озвучил решение судья.

Отмечается, что поводом для привлечения сервиса к ответственности стали несколько стримов, авторы которых утверждали, что Каховскую ГЭС подорвали российские военные.

Ранее стало известно, что суд в Москве зарегистрировал протоколы по делу Match Group и Twitch за повторный отказ локализовать данные россиян. За это компаниям может грозить штраф до 18 миллионов рублей каждой.

