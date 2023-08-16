Match Group и Twitch грозит штраф за повторный отказ локализовать данные россиян

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Мировой суд Москвы зарегистрировал протоколы по делу Match Group и Twitch за повторное нарушение о хранении персональных данных россиян. Об этом сообщает ТАСС.

За это компаниям может грозить штраф до 18 миллионов рублей каждой.

"В суд поступили административные протоколы в отношении Match Group LLC и Twitch Interactive, Inc. Даты судебных заседаний по ним пока не назначены", – говорится в сообщении.

Компаниям вменяют повторное нарушение требований о локализации данных российских пользователей на территории РФ.

Ранее Twitch оштрафовали на 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного в России контента. Протокол на сервис был составлен в связи с отказом удалить фейковую информацию. Речь идет о трех видеороликах о спецоперации на Украине.

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