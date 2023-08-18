В РКН прокомментировали запрет публикации фото атак дронов

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Роскомнадзор готов рассмотреть закон, согласно которому будет запрещено распространять в СМИ и Сети фото и видео с мест атак дронов, обстрела и других военных сведений. Исключение составят материалы, распространенные Министерством обороны РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН также подчеркнули, что принятие законопроекта должно основываться на проработанных механизмах их реализации.

Ранее с инициативой запрета выступили сенаторы. Они предложили внести изменения в законы "О СМИ" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Согласно законопроекту, подобные данные будут признаны "противоправной, опасной для общества и государства информации". В случае их выявления Генпрокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие данные.

Сенаторы отметили, что в условиях СВО СМИ и данные, публикуемые россиянами и иностранцами, становятся источником сведений, используемых впоследствии противником.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с начала проведения спецоперации на Украине ограничил доступ к примерно 206 тысячам различных ресурсов, на которых размещались недостоверные материалы о СВО. Помимо материалов с дискредитацией Вооруженных сил РФ, там размещались призывы к беспорядкам и несанкционированным акциям.

Помимо этого, мировой суд Москвы оштрафовал компанию Google на три миллиона рублей за неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине, а также запрещенной в РФ информации.

Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО