12:42Технологии
Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков о СВО
Фото: depositphotos/wolterke
Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Google на три миллиона рублей за неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине, а также запрещенной в РФ информации, сообщает ТАСС.
Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения. Ранее в адрес Google направили уведомление о необходимости удалить видеоролики на YouTube, которые содержат информацию о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, нахождение на которых может представлять опасность для жизни и здоровья, а также ролики, в которых содержится ложная информация о СВО.
В августе американская компания Google начала блокировать сервисы Google Workspace, куда входят корпоративная почта, "Google Документы", "Google Диск" и другое для российских организаций, находящихся под санкциями.
В мае 2022 года стало известно о намерении Google ликвидировать российское ООО "Гугл" и вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работать в этой корпорации. Позже ООО "Гугл" подало заявление о собственном банкротстве.
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