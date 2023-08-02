09:41Технологии
Google Play удалил приложения российских банков, подпавших в санкционные списки США
Фото: 123RF/piter2121
Мобильные приложения российских банков, которые подпали в санкционные списки США в июле, пропали из магазина приложений Google Play. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в конце июля Минфин Соединенных Штатов ввел ограничения в отношении Локо-банка, банка "Солидарность", "Юнистрима", "Тинькофф Банка" и Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ).
Ранее сообщалось, что 1 августа приложение "Тинькофф Банка" стало недоступно для скачивания в Google Play, но приложения "Тинькофф Инвестиции" и "Тинькофф Мобайл" были доступны в магазине.
В том числе ограничения на деятельность кредитной организации были наложены и властями Канады.
Позже "Тинькофф Банк" предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей. Сотрудник поддержки банка заявлял, что карты платежной системы UnionPay прекратили работу уже 20 июля. Кроме того, по его словам, организация в ближайшее время приостановит их выпуск.
Мобильное приложение "Тинькофф Банка" удалили из Google Play
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