Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина и певца Shaman

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Канадская сторона внесла в санкционный перечень по России 39 физических и 25 юридических лиц. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

В список попали продюсер Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия, артисты Shaman, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Иван Охлобыстин, музыкант Александр Скляр, актеры Дмитрий Харатьян и Мария Шукшина. Еще санкции ввели против Тимати и режиссера Никиты Михалкова, а также учрежденного им ООО "Бесогон".

В стоп-листе Оттавы оказались российские сотовые операторы "Билайн", МТС, "МегаФон" и Tele2. Под санкции подпали карта "Мир", банки "Точка" и "Тинькофф", портал "Русская весна", организатор авиаперевозок Charter Green Light, система платежей Yandex Pay, "Лахта Парк" и "Лахта Плаза".

Вместе с этим Канада ввела ограничения против "Московского общества казаков". В стоп-лист также попали Минкульт и Минобрнауки РФ, в том числе министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. Канадская сторона ввела ограничения в отношении генерального директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского.

20 июля Австралия также обновила свой черный список по России. Так, под санкции подпало 35 российских предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов. Кроме того, в стоп-листе оказались 10 граждан России и Белоруссии.

Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза