Фото: depositphotos/selensergen

Канада введет санкции против более чем 70 физлиц и компаний из России, сообщает ТАСС. Такое решение объясняется проведением РФ спецоперации на Украине и "нарушением прав человека".

В заявлении премьер-министра страны Джастина Трюдо говорится, что санкции применят против 17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии и наработки ВС России, а также против членов их семей и представителей кремлевской элиты.

Также под санкции подпадут 30 физических и 8 юридических лиц, якобы "причастных к продолжающимся нарушениями Москвой прав человека, в том числе к перемещению и установлению опеки над украинскими детьми в России".

Утром 19 мая власти Великобритании расширили санкционный список против России, включив в него 86 юридических и физических лиц. На фоне выпуска нового антироссийского списка санкций британский кабмин заявил, что активы РФ, находящиеся стране, будут заморожены до момента, пока Россия не пойдет на соглашение о компенсации Украине нанесенного ущерба.