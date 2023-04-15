Зеленский ввел санкции против российских спортсменов и оборонных предприятий РФ

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 254 предприятий, связанных с обеспечением безопасности и обороны РФ и против 438 физлиц, среди которых 80 – это российские спортсмены. Об этом сообщается на сайте Зеленского.

"Согласно закону Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер", – говорится на портале.

Отмечается, что в первом указе украинский президент ввел ограничения в отношении 87 физлиц. В список попали серебряный призер Олимпискйих игр по фигурному катанию Илья Авербух, футболист из московского ЦСКА Игорь Акинфеев, фигуристы Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Иван Букин, футболисты Вениамин Мандрыкин, Сергей Овчинников и другие.

Санкции были введены и против президента Федерации триатлона России (ФТР) Ксении Шойгу. Ограничения вводятся на 50 лет. Всем физлицам, на которых распространяются указы, запрещено выдавать украинские визы и въезжать на территорию страны.

Во втором указе Зеленский поручил наложить ограничения на 254 организации, занимающихся промышленностью и безопасностью РФ и обеспечением работы в Сети.

Под ограничения также попали 351 физическое лицо, указано на сайте.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявляла, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. По ее словам, ЕС нужна уверенность в том, что Россия не сможет найти какие-либо способы обойти введенные ограничительные меры.



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