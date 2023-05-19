Великобритания расширила санкционный список против России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Власти Великобритании расшили санкционный список против России, включив в него 86 юридических и физических лиц. Это следует из заявления правительства Соединенного Королевства.

На фоне выпуска нового антироссийского списка санкций британский кабмин заявил, что активы РФ, находящиеся стране, будут заморожены до момента, пока Россия не пойдет на соглашение о компенсации Украине нанесенного ущерба.

Под санкции Великобритании подпали девять компаний "Росатома", включая "Юматекс" и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), которые занимаются производством современных материалов и разработкой технологий, в том числе лазерных аппаратов. Действие санкционных ограничений также затронуло 13 членов совета директоров "Газпром нефти" и 5 лиц, входящих в состав совета директоров "Транснефти".

Помимо этого, ограничения коснулись российских предприятий, деятельность которых сосредоточена на производстве металлов. Санкции наложили на председателя совета директоров "Русской медной компании" Игоря Алтушкина. По мнению правительства Соединенного Королевства, предприниматель и его компания "продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение" для ведения спецоперации на Украине.

Вместе с тем санкции распространили на главу эксплуатирующей Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) организации Олега Романенко, президента концерна "Калашников", входящего в состав оборонно-промышленного комплекса РФ, Алана Лушникова и гендиректора предприятия Владимира Лепина. В заявлении указывается, что предприятие производит 95% от общего объема выпускаемого в РФ огнестрельного оружия.

В перечень также вошли организации транспортного и финансового секторов, включая институт развития жилищного строительства ДОМ.РФ, Металлургический инвестиционный банк, банк "Тинькофф", "Росбанк", Брянский машиностроительный завод и компанию "Мотовилихинские заводы".

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия. Как сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, в ближайшее время страна планирует полностью отказаться от ввоза на территорию российских природных ископаемых.

