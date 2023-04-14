Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

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Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Об этом заявила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс в интервью изданию CNBC.

"Европа ввела десять пакетов санкций. У нас будет еще один пакет", – сообщила она.

По ее словам, ЕС нужна уверенность в том, что Россия не сможет найти какие-либо способы обойти введенные ограничительные меры.

Ранее стало известно, что американская сторона обновила список антироссийских санкций, внеся в него несколько десятков компаний и лиц из РФ. В частности, под новыми ограничениями оказались вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, компания "МегаФон", общественное движение "Юнармия" и АО "Русатом Оверсиз".

До этого Великобритания расширила санкционный список против России. Так, Лондон добавил в список 11 новых позиций и внес одну поправку в соответствии с режимом санкций в отношении России.

Новости часа: Канада расширила санкции против РФ

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