Евросоюз включил ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН в черный список

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Евросоюз включил частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" в черный список. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС".

Еще одним новым юридическим лицом в черном списке ЕС стало российское агентство международной информации "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН).

"Совет считает, что к перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица", – следует из документа.

В апреле 2022 года Евросоюз включил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в черный список по Украине. Вместе с Пригожиным в списке оказался Сергей Курченко.

Из заявления ЕС следовало, что причиной включения предпринимателей в черный список стала "их роль в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получение доходов от решений России, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией Восточной Украины".



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