Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС

Фото: ТАСС/IMAGO/Maximilian Koch

Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

"На своем заседании 29 марта Федеральный совет принял решение ввести дальнейшие санкции против России", – говорится в заявлении.

Отмечается, что еще 1 марта власти Швейцарии одобрили санкции против 120 физических и юридических лиц из РФ, с сегодняшнего же дня вступают в силу и другие меры, принятые ЕС в феврале.

25 февраля Евросоюз представил десятый пакет антироссийских санкций. В черный список попало 121 физическое и юридическое лицо.

Ограничения затронули банк "Тинькофф", Росбанк, Альфа-Банк. Также в ЕС были запрещены некоторые российские СМИ, в том числе медиагруппа "Россия сегодня", куда входит РИА Новости, агентство "Прайм" и Sputnik.



ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций

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