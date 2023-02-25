Евросоюз принял десятый пакет антироссийских санкций

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Страны Европейского союза приняли десятый пакет санкций против России. Об этом в своем Twitter сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"10-й пакет санкций принят. В черный список вносится 121 физическое и юридическое лицо, вводятся новые значительные ограничения на импорт и экспорт, запрещаются российские пропагандистские издания", – написал он.

Как следует из заявления, опубликованного сайте Еврокомиссии, новые торговые ограничения затрагивают поставки в РФ электронных компонентов, товаров двойного назначения, тяжелой строительной техники и некоторых редкоземельных элементов на сумму 11,4 миллиарда евро. Также вводятся ограничения в отношении 96 российских и иранских предприятий, связанных с ВПК РФ.

Европейским компаниям между тем больше нельзя закупать ряд высокодоходных для российского бюджета товаров. В их числе битум и связанные с ним материалы, в том числе асфальт, а также синтетическа резина. Объем ограничений оценивается в 1,3 миллиарда евро.

Еще одно решение затрагивает возможность работы в ЕС российских топ-менеджеров. Им отныне запрещено руководить европейскими организациями, которые рассматриваются как объекты критической инфраструктуры. Также гражданам РФ, за редкими исключениями, запрещается предоставлять мощности для хранения газа.

Такше очередным санкционным пакетом предусмотрены ограничения в отношении работы СМИ. Отныне арабским подразделениям российских СМИ RT и Sputnik запрещено вещание на территории Евросоюза.

Накануне санкции в отношении России расширили США. Так, Минторг страны ввел экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из РФ. Также под санкции американского Минфина подпали 11 российских банков. Также ограничительные меры затронули чиновников, в том числе вице-премьера Татьяну Голикову, министров и глав регионов.



Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

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