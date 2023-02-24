США значительно расширили санкции против компаний и чиновников из РФ

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Руководство Соединенных Штатов приняло решение о расширении санкций в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Министерства торговли США

"Министерство торговли расширяет и ужесточает существующие санкции против России и Белоруссии, включая сферу действия правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности", – говорится в заявлении.

Ведомство ввело экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из РФ, в том числе фонда "Сколково", "Сколтеха", Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и других. Еще 10 организаций, в том числе из Китая, Франции, Люксембурга и Нидерландов, внесены в черный список за якобы поддержку ВС РФ и российского ВПК.

Под санкции американского Минфина, как следует из заявления на сайте ведомства, подпали 11 организаций. В их числе "Московский кредитный банк", банк "Уралсиб", "МТС банк", "Ланта-банк", Металлинвестбанк, СДМ-Банк и другие.

Между тем президент США Джо Байден принял решение с 10 марта текущего года ввести 200-процентные пошлины на импорт изделий из алюминия, выплавленного в России, сообщается на сайте Белого дома. Также он распорядился повысить пошлины на ввоз в США российской металлургической, минеральной и химической продукции на сумму 2,8 миллиарда долларов.

Кроме того, Госдеп США вводит санкции против ряда российских чиновников. В черный список попали свыше 40 губернаторов и глав регионов, а также вице-премьер Татьяна Голикова и девять министров, в числе которых глава Минтруда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, глава Минцифры Максут Шадаев и министр энергетики Николай Шульгинов.

Визовые ограничения вводятся и в отношении 1,2 тысячи российских военных. Соответствующее решение принято в связи с тем, как отмечают в Госдепе, что они нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Американскими властями также принят еще целый перечень ограничительных мер. В частности, расширяется и сфера применения санкций, относящихся к предметам роскоши. В соответствующий перечень внесли еще 276 наименований товаров.

Ранее в пятницу антироссийские санкции расширила Великобритания. Под них подпали еще 92 физических и юридических лица, в том числе руководство госкорпорации "Росатом", "Алмаз-Антея", "Аэрофлота" и других предприятий.



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