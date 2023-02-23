Евросоюз снова не смог согласовать новые санкции против России – СМИ

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Евросоюз в очередной раз не смог согласовать десятый пакет антироссийских санкций. К обсуждению планируют вернуться 24 февраля. Об этом пишет Reuters.

"Страны ЕС не смогли договориться о санкциях в отношении России, возобновят переговоры в пятницу", – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут торговые ограничения объемом 11 миллиардов евро.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕК также предлагает распространить санкции на электронные компоненты, используемые в российских дронах, ракетах и вертолетах.

Отмечалось, что в списке нового пакета ограничений окажутся около 130 юридических и физических лиц, а также четыре банка РФ, в том числе Альфа-Банк. Подобные меры предложили представители Польши, стран Балтии, Германии, Франции и других государств.



ЕС может включить в пакет антироссийских санкций два банка и две страховые компании

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