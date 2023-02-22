СМИ узнали о планах ЕС продлевать антироссийские санкции каждые девять месяцев

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Государства Европейского союза намерены продлить санкции в отношении России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, страны ЕС планируют обсудить возможность продления ограничений против РФ с шести до девяти месяцев. Изначально послы планировали увеличить срок антироссийских санкций на год.

Уточняется, что собрание по этому вопросу организуют в среду, 22 февраля. На мероприятии послы затронут в том числе тему введения десятого пакета санкций против российской стороны.

Евросоюз принял решение о продлении ограничений против РФ. Все меры продлили до 24 февраля 2024 года. В санкционный перечень ЕС сейчас входят 1 386 физических лиц и 171 компания.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак заявил, что подобное решение было ожидаемым. По его словам, россияне давно привыкли жить в условиях санкций и никаких неприятностей по этому поводу они не испытывают.

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