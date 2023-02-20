Белый дом анонсировал новый пакет антироссийских санкций

Фото: depositphotos/etienjones

Новый пакет антироссийских санкций анонсировали в Белом доме, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Мы объявим дополнительные санкции в отношении представителей элиты и компаний, которые пытаются уклоняться или поддерживать российскую военную машину", – заявили в Белом доме.

Уточняется, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден на данный момент находится в Киеве. Президент решил провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время визита он обсудит с Зеленским и его командой вопросы, касающиеся поддержки Украины.

Президент Украины 20 февраля подтвердил информацию, что президент США прибыл с визитом в Киев. Украинский лидер отметил, что это важный знак поддержки для всех граждан страны.

В свою очередь, Байден на встрече с Зеленским в Киеве заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов.

Киевский режим получит HIMARS, боеприпасы, противотанковое оружие и радар, однако о количестве предоставленного вооружения уточнено не было.



Байден на встрече с Зеленским в Киеве заявил о предоставлении помощи на 500 млн долларов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!