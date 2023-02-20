Байден на встрече с Зеленским в Киеве заявил о предоставлении помощи на 500 млн долларов

Фото: РИА Новости/Стрингер

Лидер США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено 21 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на "Рейтер".

По словам Байдена, в новый пакет помощи Киеву будет включена реактивная система залпового огня HIMARS. Кроме того, в пакет вооружения войдут боеприпасы, противотанковое оружие и радар. О количестве военной помощи в сообщении не уточняется.

Ранее сообщалось, что в центре Киева перекрыли улицы из-за приезда в город иностранных делегаций. В социальных сетях жители Киева высказали предположения о визите Байдена.

Позже украинские СМИ сообщили, что американский лидер провел встречу с Зеленским в Михайловском соборе. При этом по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В свою очередь, Зеленский подтвердил информацию, что президент США прибыл с визитом в Киев. Украинский лидер отметил, что это важный знак поддержки для всех граждан страны.



Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев

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